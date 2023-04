NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Asia Argento vola in Honduras e arriva a L’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a sua sorella Fiore

Asia Argento pronta a sbarcare in Honduras

Martedì 2 maggio su Canale 5 va in onda la terza puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e ospite del reality show sarà Asia Argento. Come sappiamo quest’anno a far parte del cast di naufraghi c’è anche Fiore Argento, sorella dell’attrice e figlia di Dario Argento. Non tutti sanno che la stilista è nata dalla relazione tra il re dell’horror e Marisa Casale (mentre Asia è figlia dell’unione del regista con Daria Nicolodi). In queste ore così l’attrice partirà per l’Honduras, per fare proprio una bellissima sorpresa a sua sorella, che di certo emozionerà il pubblico.

Fiore nel mentre, in una delle rare interviste che ha rilasciato in questi ultimi anni, ha parlato del suo rapporto speciale con Asia Argento. Le due sorelle sono da sempre molto legate, e la naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha così affermato:

“Ci dividono cinque anni d’età. Non sono tantissimi. Quando è nata Asia, andavo a sbirciare dentro la culla per vederla per stare con lei. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”.

Martedì sera dunque Asia Argento sorprenderà sua sorella Fiore, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre la naufraga in questi giorni si sta relazionando a questa nuova esperienza in Honduras, e di certo ci sta già regalando grandi emozioni. Solo qualche giorno fa infatti Fiore ha avuto un’accesa lite con Corinne Clery, mentre poche ore fa, dopo essere stata travolta da un tronco, ha avuto una discussione con Helena Prestes. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news su L’Isola dei Famosi, e non solo.