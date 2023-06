Isola dei famosi, a sorpresa Cristina Scuccia è la prima eliminata della finale: le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 19 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Il primo eliminato della Finale dell’Isola dei famosi 2023

Siamo arrivati alla decima puntata dell’Isola dei famosi 2023, l’ultima, in cui scopriremo il vincitore. In Finale sono arrivati in sei, ma purtroppo per uno di loro l’avventura è finita subito. Non ci sono solo Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Luca Vetrone, sull‘Ultima Spiaggia infatti c’è ancora Alessandra Drusian (ma gli altri non lo sanno).

Alla fine della scorsa puntata, però, i naufraghi rimasti sono stati chiamati a fare le nomination. Dal gruppo è uscito il nome di Luca, mentre il leader Andrea ha scelto Cristina. Quindi uno di loro due oggi ha dovuto lasciare il gioco prima di tutti gli altri.

Infatti poco dopo l’inizio di questa ultima puntata dell’Isola dei famosi 2023 è arrivato il verdetto del televoto aperto in questi pochi giorni. Chiuso il televoto, Ilary Blasi ha atteso la busta e poi ha letto i risultati. Ecco che quindi il primo eliminato di questa edizione del reality è stata Cristina Scuccia. Queste le percentuali: Luca 67% e Cristina 33%.

Come avevano già ipotizzato i due opinionisti, nonostante Cristina potesse essere molto amata dal pubblico, secondo loro avrebbe passato il turno Luca. E così è stato.

