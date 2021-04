1 Isola dei Famosi: i sondaggi

Questa sera andrà in onda l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo l’arrivo dei 4 arrivisti a Playa Reunion, questa sera (se tutto andrà bene) è previsto l’ingresso di Ignazio Moser. Ma per questo attendiamo conferme ufficiali. Nel corso di questi ultimi giorni nel reality sono mancate, come al solito, numerosi liti. Specie tra le “nuove leve” pronte a creare dinamiche.

Durante l’appuntamento di oggi lunedì 26 aprile 2021 de L’Isola dei Famosi, scopriremo anche chi sarà l’eliminata, per scelta dei telespettatori, tra Fariba Tehrani e Vera Gemma. In attesa di sapere come andranno le cose, come di consueto, vi proponiamo i sondaggi di alcuni siti web che, in qualche modo, rivelano il gradimento del pubblico a casa.

Soffermiamoci su quanto emerso nel portale di Reality House. Stando a quanto riportato qui ad avere la meglio sarà ancora una volta Fariba, a discapito dell’amica Vera. Pare infatti che la Gemma sarà eliminata con il 64% di voti e la Tehrani si salverà, invece, grazie al 36% di preferenze.

I sondaggi dell’Isola dei Famosi – Reality House

Sempre da Reality House apprendiamo anche che Fariba Tehrani nella classifica generale è, al momento, la favoriva dei fan de L’Isola dei Famosi con il 27% di voti, mentre Vera Gemma si trova in quinta posizione con il 7%.

Per avere ulteriore riscontro su quelli che potrebbero essere i risultati finali, abbiamo consultato anche Grande Fratello Forum. Scopriamo cosa dice…