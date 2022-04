L’eliminato dell’ottava puntata de L’Isola dei famosi

A L’Isola dei famosi non ci sono più coppie, l’unica rimasta è quella formata a Estefania e Roger avendo vinto una sfida dopo aver deciso di rimanere in coppia. Tutti sono stati quindi divisi in due squadre: i Cucaracha e i Tiburon. Avendo vinto la gara durante la settima puntata, i Tiburion sono risultati immuni e i nominabili sono stati quelli dei Cucaracha.

A tal proposito, a finire in nomination sono stati tre uomini: Nicolas, Gustavo e Nick. In questa ottava puntata del reality show quindi una tribù ha perso un elemento. Chi è stato eliminato? Partiamo subito dal primo che si è salvato e cioè Nick de I Cugini di Campagna. Quindi tra Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez il pubblico ha deciso di eliminare Gustavo. Le percentuali di preferenze sono state: Nicolas 60%, Nick 25% e Gustavo 15%.

Ovviamente questa eliminazione non è stata definitiva. Infatti ogni volta che un naufrago viene eliminato non lascia subito L’Isola dei famosi ma raggiunge Playa Sgamada che è in pratica un’isola di passaggio e così Gustavo vi è finito. Prima del suo arrivo, però, gli altri quattro già presenti sono finiti al televoto, è rimasto immune solo Marco.

Clemente, Floriana e Lory sono finiti al televoto flash per far decidere al pubblico chi salvare. Il primo a salvarsi è stato Clemente. Mentre tra Floriana e Lory, il pubblico ha deciso di eliminare da L’Isola dei famosi Floriana. Queste le percentuali delle preferenze: Clemente 48%, Lory 29% e Floriana 23%.

Siete d’accordo con questo risultato? Potete rivedere la puntata sul sito Mediaset Play.

Novella 2000 © riproduzione riservata.