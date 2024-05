Isola, si cambia ancora! Il reality passa alla domenica

NEWS

Debora Parigi | 13 Maggio 2024

isola dei famosi 2024

Cambio di programma per L’Isola dei famosi che non andrà più in onda al lunedì come è stato fino a questo momento. La puntata passa alla domenica e vediamo meglio tutti i dettagli.

L’Isola dei famosi va in onda la domenica

Girava un rumor da un po’ di tempo su un cambio di programmazione per L’Isola dei famosi. Infatti Davide Maggio aveva detto che a partire dal 19 maggio il reality sarebbe andato in onda la domenica. Non era però arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset o del reality stesso.

Oggi, però, abbiamo l’ufficialità ed è come era stato anticipato. Infatti la nona puntata de L’Isola dei famosi andrà in onda proprio domenica 19 maggio. E questo appuntamento non è solo per una puntata, ma anche per il futuro. Sì perché Mediaset ha fissato al lunedì la nuova edizione di Io Canto, condotto da Michelle Hunziker.

Proprio durante l’ottava puntata è andata in onda la pubblicità del programma. E subito dopo, tornati in studio al reality, Vladimir Luxuria ha detto che da ora in avanti L’Isola dei famosi andrà in onda la domenica. Quindi il prossimo appuntamento è appunto fissato al 19 maggio.

Quando finisce L’Isola dei famosi

La messa in onda de L’Isola fissata alla domenica non è solo per un appuntamento. Infatti secondo le precedenti indiscrezioni, il reality andrà in onda anche domenica 26 maggio.

A quanto pare, però, saranno solo questi due gli appuntamenti per la domenica, cioè 19 e 26 maggio appunto. Sì perché, secondo i rumor, la finale sarebbe fissata al 4 giugno, poiché il 2 giugno è festa.

Sulla finale de L’Isola dei famosi, però, non abbiamo ancora conferma ufficiale. Perché l’ultima puntata potrebbe andare in onda la settimana successiva. Tra l’altro ci sono stati tre nuovi ingressi nell’ottava puntata. Quindi potrebbe anche durare per tutto il mese di giugno.