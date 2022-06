1 Isola dei Famosi: ex di Tavassi stava per entrare

Grande protagonista di questa Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi sta facendo molto parlare anche a causa delle sue ex fidanzate. Una in particolare tra l’altro, che ha avuto a che fare anche con la sorella Guendalina, pare sia stata adocchiata dagli autori del reality show, ma poi non se n’è fatto più nulla.

Come raccolto da Biccy, il personaggio in questione è Angelica Livraghi, ex concorrente del Grande Fratello 11, nonché ex coinquilina di Guendalina Tavassi. Al settimanale Mio ha raccontato di aver vissuto tra alti e bassi l’esperienza nel reality, proprio a causa delle numerose discussioni con Guendalina: “(…) Mentre lei dava poco peso alle nostre sfuriate io le prendevo malissimo! Poi con il tempo ho capito che faceva parte del suo personaggio comportarsi così. Si fa forte delle sue caratteristiche ma non lo fa in maniera cattiva”.

Le cose poi con il tempo sono migliorate. A seguire Angelica Livraghi ha raccontato di aver sentito Guendalina prima de L’Isola dei Famosi, perché tramite la mamma era venuta a sapere che avrebbe potuto essere anche lei tra le papabili naufraghe. La Tavassi le ha detto che sarebbe stata contenta di condividere questa esperienza con lei e che lei le ha risposto chiedendole: “Ma se vengo mi tratti male come al Grande Fratello? (ride ndr)”. Ma non è tutto, perché sempre alla rivista ha spiegato di aver avuto una relazione con Edoardo:

“(…) Quando avevo 14 anni sono stata insieme a Edoardo”, così Angelica ha raccontato di aver conosciuto l’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi in un bar e che con lei era davvero tanto romantico. Così ha avuto modo di stringere un rapporto anche con Guendalina. Tra l’altro la loro storia non è durata tantissimo, ma comunque ne conserva un bel ricordo.

