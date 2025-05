Concorrente del Grande Fratello potrebbe aggiungersi all’ultimo momento all’annunciato cast de L’Isola dei Famosi e sarebbe pronto a raggiungere l’Honduras.

Isola dei Famosi, ex gieffino arriverà in Honduras?

La presunta lite nel backstage de L’Isola dei Famosi sarebbe solo una delle tante notizie di oggi sul programma, che è pronto a tornare in onda su Canale 5 con una nuova edizione. La trasmissione condotta da Veronica Gentili pare stia facendo piuttosto discutere in questi giorni e ultime ore anche per un altro motivo. Quale? Vi starete domandando probabilmente.

È sempre Deianira Marzano a lanciare il presunto gossip e svelare che un ex concorrente del Grande Fratello sarebbe pronto ad aggiungersi ai già annunciati naufraghi. Sembrerebbe infatti possa partire all’ultimo momento alla volta dell’Honduras e aggiungersi agli altri partecipanti. Non è stato fatto il nome, che pare sia ancora top secret, ma queste voci secondo quanto scritto dall’esperta di pettegolezzi starebbe facendo impazzire i fan del GF, all’idea di poter rivedere un ex protagonista della Casa più spiata d’Italia:

“NOTIZIA CLAMOROSA: PARE CHE UN EX DEL GF POTREBBE PARTIRE ALL’ULTIMO MOMENTO PER L’ISOLA DEI FAMOSI. Colpo di scena dell’ultim’ora: secondo indiscrezioni sempre più insistenti, un ex protagonista del Grande Fratello potrebbe unirsi a L’Isola all’ultimo momento. Il nome per ora resta top secret, ma le voci si rincorrono e i fan stanno già impazzendo all’idea”.

Storia Instagram Deianira Marzano – Isola dei Famosi

Unica indicazione data da Deianira Marzano, in aggiunta a questa indiscrezione, è che si tratterebbe di un uomo. Altro al momento non sappiamo. Vedremo se emergeranno altre informazioni riguardo questa notizia e se ci saranno altri dettagli da aggiungere all’identikit del presunto ex gieffino pronto a sbarcare in Honduras.

Non manca molto in ogni caso. L’Isola dei Famosi sta per tornare e chissà quante altre sorprese ci riserverà!