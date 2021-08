Sono passati ben 18 anni da quando Barbara Chiappini ha partecipato alla primissima edizione de L’Isola dei Famosi, all’epoca in onda su Rai 2. Da allora la showgirl ne ha fatta di strada, nonostante a oggi sia lontana dal mondo dello spettacolo. Attualmente infatti la conduttrice si dedica quasi a pieno alla sua famiglia e si occupa della gestione di un’azienda agricola. Tuttavia, come ha svelato al settimanale DiPiù in queste ore, la Chiappini e suo marito Carlo Marini Agostini qualche mese fa, dopo ben 20 anni insieme, avevano deciso di prendersi una pausa a seguito di diversi incomprensioni. La notizia tuttavia è stata svelata solo adesso che per la coppia è tornato il sereno.

Nel corso dell’intervista alla rivista infatti Barbara ha raccontato di aver deciso di tornare insieme a suo marito dopo aver ricevuto una sorta di “messaggio” da parte di sua madre, morta quando l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi aveva solo 11 anni. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Biccy:

“Io e mio marito ci amiamo molto. Eppure eravamo arrivati a non dialogare più, a non trovare punti in comune. Eravamo ad un punto critico. La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate”.