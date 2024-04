Furiosa lite tra Khady e Samuel Peron a L’Isola dei Famosi: “È cattiveria, vergognati” – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 22 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Scontro di fuoco all’Isola dei famosi tra Khady e Samuel Peron a causa del cibo. Lei ha accusato lui di essere cattivo, ma il ballerino è rimasto sul suo punto dicendo che sta solo facendo rispettare le regole del reality. Vediamo quindi cosa è accaduto.

Acceso litigio tra Khady e Samuel Peron per il cibo all’Isola dei famosi

All’Isola dei famosi la maggior parte dei litigi nasce per il cibo e anche quello che è avvenuto in questi giorni tra Khady e Samuel Peron ha la stessa origine. Ma per capire cosa è successo bisogna fare un passo indietro. Qualche giorno fa qualcuno ha rubato e mangiato del cibo appartenente ai membri della troupe. A dire di averlo mangiato è stato subito Pietro. Mentre altri (cioè Khady e Alvina) lo hanno detto a seguito del provvedimento disciplinare dello Spirito dell’Isola. Il seguente:

“Prima o poi la vertià viene sempre a galla! Pietro ha confessato di aver mangiato del cibo sottratto nell’area riservata alla troupe. La punizione è inevitabile! Per i prossimi cinque giorni, oggi compreso, avrà diritto solo a metà razione di riso, quindi 20 grammi. E il leader ne sarà responsabile. Se dovessero esserci stati altri colpevoli, lo Spirito dell’Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte”.

LEGGI ANCHE: Isola, Vladimir Luxuria replica alle critiche sulla sua conduzione (e la risposta è perfetta) – VIDEO

Quindi questi naufraghi hanno la razione di riso ridotta per cinque giorni. Ma cosa è successo allora tra Khady e Samuel Peron? In pratica è stato cucinato del riso e ne è avanzato un po’. Khady ha preteso di averne anche lei un altro giro di quello avanzato, ma il leader Samuel Peron glielo ha rifiutato. Il motivo è perché il regolamente dello Spirito dell’Isola è stato chiaro e cioè solo 20 grammi per chi ha rubato il cibo.

Da qui quindi è scoppiato il litigio dove Khady ha accusato Samuel Peron di essere cattivo. “No Khady, se ne avanza tu non ne hai diritto“, le ha risposto Samuel. “Tu hai diritto solamente alla tua porzione, se ne avanza non hai diritto di mangiarne ancora. lo non voglio essere cattivo ma sono le regole“. A queto punto Khady si è arrabbiata: “Se vi fate due cocchi e io me ne faccio uno mi spetta, non mi spetta la seconda che vi fate ma se ve ne fate una terza a me spetta la seconda. Voi ne mangiate tre e io due, ne mangio comunque meno. Questa è semplicemente cattiveria. Lo fai per cattiveria, tu da leader ti alzi e ti metti in mezzo per non far mangiare tanto così in più di riso a qualcuno, ma non ti vergogni? Vergognati!“.

La fame spinge Khady alla ribellione e Samuel mantiene il suo ruolo di leader facendo rispettare le regole dello Spirito dell’#Isola ⚡️⚡️@MedInfinityIT pic.twitter.com/JskuRJmdxZ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

“Vergognati te perché stai esagerando e stai dando a me del cattivo, cosa che non mi merito“, ha risposto Peron. Il ballerino ha ragione poiché è sua responsabilità controllare che la decisione dello Spirito dell’Isola venga rispettata da tutti.