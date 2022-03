La gaffe di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi sempre con la conduzione di Ilary Blasi, accompagnata dai fedeli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Abbiamo visto scontri accesi tra i naufraghi già a inizio puntata. Ma quello che più ha attirato l’attenzione è stata la lite tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi. Durante le nomination, poi, il pubblico ha assistito a una gaffe della presentatrice.

Nel video qui sotto, infatti, sentiamo Antonio Zequila affermare: “…il papà perché ho ritrovato un po’… Io ho perso il papà e quindi quando parlo con Gustavo è come se parlassi con mio papà Giovanni. Una persona adorabile, anche Jeremias. Ho scoperto un ragazzo adorabile“. A questo punto Ilary si chiede: “Ma non siete coetanei tu e Gustavo?“.

La domanda scatena la risata del pubblico in studio e anche un sorriso sul volto del naufrago che risponde: “Beh, no, lui ha quattro anni più di me. Ti ringrazio della fiducia…“. Presa alla sprovvista la conduttrice de L’Isola dei Famosi, allora, si guarda intorno ridendo e dice: “Ah no? Non lo so, non lo sapevo, perché ridete?“.

Nel corso della puntata, poi, si è parlato anche di due naufraghi che al momento sono su due isole diverse. Ci riferiamo a Estefania Bernal e Roger Balduino. Tra i due sarebbe già nato del tenero. Durante le loro clip abbiamo sentito il modello affermare: “Ho provato a scriverle un messaggio in spagnolo, se devo pensare ad una persona nell’altra isola, penso a Estefania. Di lei mi piace il suo modo di essere, è sempre felice e sembra una persona vera. Mi piace“. Anche l’altra ha espresso volontà nel conoscerlo meglio: “Tempo al tempo, se deve succedere, succederà. Lui è bello, è figo. Forse se arriva qua abbiamo del tempo per conoscerci meglio“.

Continua…

Floriana vs Nicolas

Mentre attendiamo di sapere come procederanno le cose con loro due passiamo a ripercorrere la lite di ieri sera tra Floriana e Nicolas a L’Isola dei Famosi. L’ex gieffina, infatti, lo ha accusato di essere un privilegiato e di aver avuto un cellulare in albergo:

Quando c’è un regolarmento che ti porta a farti ritirare gli oggetti personali.. Per 5 giorni siamo rimasti in un area dell’albergo. E alcune persone ci hanno riferito che Nicolas non usciva mai dalla stanza. È stato lo zimbello del gruppo nostro. […] Lui aveva il telefono. È stato più di cinque giorni al telefono. Non mi interessa se è sleale, ma non ho tollerato il modo di farci critica… In aeroporto ci criticava a noi… Mi ha detto che non aveva un telefono, che parlava da solo.

Nicolas, allora, ha risposto:

Io non sono avvezzo a questi dialoghi fatti con arroganza. Ho speso belle parole su di lei. Nessuno ce l’ha con lei. Capisco che la cintura sia un grande stress… Lei mi chiama infame… Lo vedi che sei arrogante? Io non parlavo al telefono. Leggevo un libro e facevo la simulazione di una radio che volevo fare qua. Facciamo una scommessa? Se la produzione trova un telefonino nella valigia allora me ne vado e pago una penale pari a quanto prendo stando qui. Se non c’è te ne vai tu. Sei disposta?

