Isola, Helena euforica per l’arrivo di Nikita colpisce Cristina in volto – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 22 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Pugno in faccia per Cristina all’Isola dei famosi da parte di Helena, ma la colpa è dell’euforia per l’arrivo di Nikita

Il cazzotto di Helena Prestes a Cristina Scuccia all’Isola dei famosi

La puntata di lunedì 22 maggio dell’Isola dei famosi 2023 è iniziata con Ilary Blasi che ha annunciato tutto quello che accadrà e sarà un appuntamento ricco di colpi di scena. Tra le grandi novità c’è lo sbarco di due supernaufraghi: Aldo Montano e Nikita Pelizon. I due sono grandi amici rispettivamente di Andrea Lo Cicero ed Helena Prestes.

E sono sbarcati proprio per aiutare le due tribù in varie sfide nel corso della puntata. Tutto questo servirà poi a far finire due naufraghi a un televoto flash che quindi potrebbe sconvolgere tutti gli equilibri. Equilibri che avranno un stravolgimento anche con lo scioglimento delle due tribù. Quindi non più Hombres e Chicas, ma ognuno giocherà per conto proprio.

Comunque, Aldo e Nikita sono sbarcati sull’Isola dei famosi subito all’inizio della puntata. Sia Andrea che Helena sono stati felicissimi di questa sorpresa. E in particolare la Prestes, quando ha scoperto che c’era la sua grande amica (con la quale ha intrapreso l’avventura di Pechino Express) è scoppiata di gioia. Ha inziato a saltare e a urlare per l’emozione. E così è corsa ad abbracciare le Chicas in attesa di poter fare lo stesso con la Pelizon. Proprio in questa circostanza ha rifilato un pugno in volta a Cristina Scuccia.

Ma il pugno in faccia a Cristina?! HAHAHAHAAHAH #Isola pic.twitter.com/hZUUSxM33A — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2023

Come si vede proprio in questo breve video riportato dall’account Twitter dell’Isola dei famosi, presa dall’euforia Helena ha colpito il faccia Cristina mentre stava abbracciando tutti. Speriamo che l’ex Suor Cristina non si sia fatta troppo male.