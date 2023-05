Isola, non basta il supporto di Nikita: Helena viene eliminata

NEWS

Debora Parigi | 22 Maggio 2023

Isola dei Famosi

Chi è stato eliminato all’Isola dei famosi il 22 maggio

Siamo arrivati alla sesta puntata dell’Isola dei famosi 2023, in onda oggi lunedì 22 maggio. Siamo quindi alla seconda parte dell’edizione, dato che le puntate totali sono 10. E ovviamente anche oggi abbiamo una nuova eliminazione che, ricordiamo, porterà il naufrago con meno preferenze a finire sull’isola di Sant’Elena dove sono già Christopher e Gianmaria.

Ma non c’è posto per tre naufraghi su quell’isola, quindi il pubblico è chiamato anche a votare per un televoto flash. Ma questo accadrà in un secondo momento. Vediamo invece chi è stato eliminato in questa puntata del reality e tutte le percentuali di preferenza.

Dopo le nomination sella scorsa settimana, al televoto sono finite Helena Prestes (che ha ricevuto il maggior numero di voti dal gruppo) e poi Fabio dei Jalisse e Pamela Camassa (decisi da Marco Mazzoli eletto leader). Come sono andati i risultati. Dopo una serie di sfide è arrivato finalmente il verdetto.

Tra Fabio, Helena e Pamela ad essere eliminata è stata Helena. Queste le percentuali di preferenza: Fabio 35,2%, Pamela 34,5 ed Helena 30,3. Ovviamente lei sbarcherà sull’isola di Sant’Elena e ci sarà un televoto flash per capire chi lascerà per sempre quell’isola.

Potete seguire la diretta del reality su Canale 5 e sul sito di Mediaset Play.