Isola, Ilary nega un selfie a Helena e poi le lancia una frecciata: “Questa estate quattro copertine famole”

Debora Parigi | 19 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Il siparietto tra Helena Prestes e Ilary Blasi all’Isola dei famosi

Nel corso della finale dell‘Isola dei famosi è arrivata ospite in studio Helena Prestes, eliminata in semifinale. L’ex naufraga ha avuto anche una sorpresa in studio dal suo fidanzato Carlo. Ma la cosa divertente è stato il siparietto che lei ha avuto con la conduttrice Ilary Blasi.

Helena è stata annunciata ed è arrivata in studio, ha avuto una scambio di battute con Vladimir Luxuria e poi è stata fatta accomodare a sedere. A quel punto Helena ha detto a Ilary che era bellissima e le ha chiesto se potessero fare un selfe dopo. La conduttrice le ha detto, nel suo solito modo molto alla mano e divertente, che dopo l’avrebbero fatto e che l’aspettava in camerino.

Ma non finisce qui il momento simpatico tra le due all’Isola dei famosi. Come detto, Helena Prestes ha ricevuto la sorpresa dal fidanzato che le ha portato anche un mazzo di rose rosse. E a quel punto Ilary Blasi le ha lanciato una stoccata che ha fatto volare il web. La conduttrice ha infatti detto all’ex naufraga: “Oh, mo’ me l’avete promesso, siete fidanzati e state insieme. Questa estate almeno quattro copertine di gossip facciamole eh. Se no famo una figuraccia”.

Questa è la Blasi che mi piace. Poi bisognerebbe che ci fosse anche tutto il resto (sapere che sei a condurre un reality su Canale 5 e non a Sabaudia), ma mi sono già espresso su quello. Viva almeno l'ironia che garantisce! #Isola pic.twitter.com/vGm3XqFzX2 — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 19, 2023

Dal video si sente Helena, un po’ imbarazzata, che dice che lo erano anche prima, ma lei faceva un po’ la difficile. Insomma ancora non tutti sono convinti di questa relazione amorosa tra Helena e Carlo.

