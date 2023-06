NEWS

Nicolò Figini | 19 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Questa sera va in onda la finale de L’Isola dei Famosi 2023 e sarà una puntata molto emozionante. Ormai il percorso dei naufraghi è terminato e presto sapremo il nome del vincitore o della vincitrice. Tra i finalisti troviamo Alessandra Drusian, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa. All’inizio abbiamo anche visto Cristina Scuccia, ma questa è stata la prima eliminata di questa diretta con solo il 33% delle preferenze da parte del pubblico.

A questo punto è stata proposta una sfida basata interamente sulla memoria. I naufraghi hanno dovuto memorizzare una sequenza di colori per poi riprodurla dopo aver intrapreso un percorso sospeso sull’acqua. Il primo a riuscirci è stato Marco Mazzoli e a questo punto è partita una catena, ma non per la salvezza.

La persona scelta da lui sarebbe finita dritta al televoto flash. Questa è stata Alessandra Drusian, la quale a sua volta ha potuto fare il nome del concorrente che avrebbe dovuto sfidare. La cantante ha scelto Luca Vetrone. Quest’ultimo, prima di sapere il risultato del televoto, ha ricevuto una sorpresa da parte della sua amata mamma, volata per lui in Honduras.

Anche Alessandra ha ricevuto una sorpresa da parte di sua figlia, la quale è andata in Honduras senza che lei sapesse nulla. A questo punto arriviamo al giudizio del pubblico, il quale ha voluto far uscire la Drusian con il 55% dei voti contro il 45% di Luca.. Seguiteci per tante altre news.