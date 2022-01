1 Lorenzo Amoruso e i fratelli Onestini a L’Isola?

Ieri è andata in onda la puntata di Casa Chi dedicata alle Chicche di Gossip di Gabriele Parpiglia. Proprio il giornalista ha raccontato che l’ipotesi di vedere i fratelli Luca e Gianmarco Onestini al GF Vip sarebbe ormai sfumata, ma ci sarebbe la possibilità di vederli a L’Isola dei Famosi (trasmissione che partirà dopo la fine del Grande Fratello Vip):

“Io attendevo lo scontro tra Soleil e Luca al GF Vip, ma la trattativa è saltata. Sfumata l’ipotesi dei fratelli Onestini. In questo momento i fratelli Onestini in Spagna furoreggiano e sono stra richiesti e devono valutare cosa fare e non fare dopo che entrambi hanno sbaragliato quest’anno nei reality con la loro presenza e vittorie, il clamore del pubblico. Tra l’altro ormai Luca Onestini parla sempre in spagnolo anche quando parla italiano. Dunque salta la presenza di Luca Onestini al Grande Fratello, ma potrebbe non saltare la presenza dei due come unico concorrente all’Isola dei Famosi”.

Sempre a proposito di Isola dei Famosi, il giornalista a Casa Chi ha rivelato che interessa anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro e ora concorrente del GF Vip 6:

“E un altro nome che è passato da queste parti ed è venuto a trovarci e che potrebbe sbarcare in Honduras è Lorenzo Amoruso. So che c’è stato un incontro con gli autori e si è già parlato. Al momento sono in fase di scelta ma l’incontro c’è stato e lo possiamo confermare”.

Ha spiegato Gabriele Parpiglia a proposito dei possibili nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ma non è finita qui. Perché durante la chiacchierata il giornalista ha posto la domanda su una ipotetica partecipazione anche alla conduttrice di Casa Chi, Rosalinda Cannavò. Andiamo a vedere come ha risposto…