Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Ecco dove abbiamo già visto Luca dei Bonitos de L’Isola dei Famosi

Siamo nel pieno della prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e come al solito non mancano le risate e i colpi di scena. Stasera i 16 naufraghi sono sbarcati per la prima volta sulla spiaggia di Cayo Cochinos, dando ufficialmente il via alla loro esperienza. Come anticipato già qualche giorno fa dalla stessa Ilary Blasi, quest’anno i concorrenti sono stati divisi in tre tribù, quella delle donne, quella degli uomini e quella delle coppie.

Tuttavia a sorpresa stasera la conduttrice ha annunciato che proprio alla squadra degli uomini si unirà un quarto naufrago. A fare il loro ingresso sono così stati Jhonatan Andres Mujica Carrillo e Luca Vetrone. Solo uno dei due però ha avuto l’opportunità di diventare un concorrente ufficiale e a decidere le loro sorti è stato il pubblico da casa mediante l’utilizzo del televoto.

Prima di rivelarvi il verdetto però vi sveliamo un retroscena inedito su uno dei due Bonitos. Non tutti forse ricorderanno che Luca in passato è già apparso in tv, in ben due programmi di Maria De Filippi. Parliamo ovviamente di Uomini e Donne e Temptation Island, ai quali ha preso parte qualche anno fa. Vetrone è stato infatti uno dei corteggiatori di Angela Nasti, e in seguito è stato un tentatore del reality show di Canale 5.

Luca intanto ha già conquistato il cuore del pubblico ed ha così vinto il televoto flash, diventando a tutti gli effetti un naufrago ufficiale. Ma come se la caverà in Honduras? Non resta che attendere per scoprirlo.