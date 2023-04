NEWS

Andrea Sanna | 17 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

L’ingresso dei Jalisse a L’Isola

Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Questa sera i Jalisse (il nome del duo musicale) hanno fatto il loro sbarco sulla spiaggia che per le prossime settimane, salvo nomination, li accoglierà in prove e sfide di certo non semplici.

Intanto per loro si tratta di un graditissimo ritorno dopo l’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo. Nonostante ciò, però, non sembrano demoralizzarsi e hanno sempre dichiarato che continueranno a tentare. Nel mentre nella clip di presentazione de L’Isola dei Famosi la coppia ha parlato proprio di questo.

26 anni di esclusioni, ma per noi è un grande Sì! 💖💖💖💖💖 pic.twitter.com/0NtNJcYIHf — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023

Come potete vedere hanno voluto anche ironizzarci su con una versione inedita di Fiumi di parole, diventata Fiumi di esclusioni. Insomma i Jalisse sembrano davvero carichi per questa Isola dei Famosi.

fiumi di esclusioni jalisse#isola pic.twitter.com/SYIl7gphcy — isola out of context (@oocisola) April 17, 2023

In spiaggia Alessandra e Fabio sono stati accolti da Alvin in grande stile. Come potete vedere l’inviato si è vestito per l’occasione con una giacca elegante, una camicia e un papillon. Ma non solo, con sé ha portato anche un mazzo di fiori da consegnare ai Jalisse.

I due cantanti per fare il loro ingresso a L’Isola dei Famosi, come si vede nel video sottostante, hanno sceso la scalinata in legno piena di fiori sulle ringhiere. Un qualcosa di improvvisato ma in stile Sanremo. A fare da sottofondo il motivetto musicale della kermesse canora, con tanto di consegna dei fiori al loro arrivo.

I Jalisse hanno fatto un arrivo con il botto a L’Isola dei Famosi, che ha già conquistato il web!

