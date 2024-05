Endless Love anticipazioni 23 maggio: Emir nutre dei sospetti su Tufan

NEWS

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Endless Love

Ecco le anticipazioni di Endless Love per la puntata di giovedì 23 maggio, su Canale 5.

Anticipazioni Endless Love 23 maggio

Continua la trama della soap opera turca, Endless Love. Dopo la puntata del 22 maggio, in onda su Canale 5 (QUI se non sapete cosa è successo), vi sveliamo le anticipazioni di giovedì 23 maggio.

Emir arriva in ospedale, dove poco dopo arriva Tufan, in ansia di sapere dove sono stati condotti Karen e il marito. L’imprenditore però a sorpresa solleva il suo braccio destro da questo incarico.

Intanto, come mostrato nella puntata precedente di Endless Love e dalla trama, Zeynep arriva nell’abitazione di Salih e gli chiede ospitalità per la notte. Il suo intento è quello di chiarire. È proprio Salih poi ad avvisare Kemal della visita di sua sorella. Quando quest’ultimo arriva per riprenderla, la informa di quanto successo a Ozan e la porta con sé in ospedale.

Zeynep intanto assicura di essere innamorata di Ozan e di essere scappata via per le forti tensioni con Vildan. Per questo Kemal decide di non ostacolare l’amore tra i due, a patto però che la sorella non stia nella stessa abitazione di Vildan ed Emir.

Dall’altra parte Galip chiede a sorpresa a Emir di ritirare l’offerta per impossessarsi della casa di Leyla, in quanto ciò potrebbe ostacolare le sue intenzioni! Gli darà ascolto?

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

In seguito alle anticipazioni di Endless Love, tutti si domandano quando e dove va in onda la serie. Qui tutti gli orari della soap opera in onda su Canale 5:

Partiamo dal lunedì al venerdì : tutti gli episodi vanno in onda dalle 14:10.

al : tutti gli episodi vanno in onda dalle Sempre il venerdì la serie si può seguire anche in seconda serata dalle 23:30.

la serie si può seguire anche in seconda serata dalle Infine il sabato e la domenica la serie va in onda dalle 14:45.

Per quanto riguarda invece sapere quante puntate abbiamo di Endless Love, la risposta è la seguente. Si tratta di una serie di due stagioni da 35 e 39 episodi l’una. In Italia però abbiamo puntate più brevi, di conseguenza ci sarà un numero diverso di episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Canale 5 e Mediaset Infinity, sito e app, sono i mezzi per poter vedere in TV e streaming la serie turca.

Grazie alla piattaforma, tra l’altro, si può anche recuperare anche la soap opera in un secondo momento. Nel sito si può recuperare la trama e scoprire come finisce Endless Love.

Alla prossima con le nuove anticipazioni!