NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La battuta su Bastian a L’Isola

Canale 5 ieri sera ha trasmesso la semifinale de L’Isola dei Famosi. Abbiamo scoperto i finalisti Pamela, Marco, Andrea da una parte e Alessandra sull’Ultima Spiaggia. A contendersi ancora il titolo di finalista, invece, Cristina e Luca, ma entrambi dovranno passare dal televoto.

Intanto nell’attesa di capire cosa succederà, nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi c’è stato anche un momento di divertimento. Momento che ha radunato Marco Mazzoli, Paolo Noise da studio e Fabio Alisei volato in Honduras per fare una sorpresa all’amico. Questo ha spinto la redazione a concedergli la possibilità di condurre l’ultima Radio Isola, formati che Mazzoli e Noise hanno portato avanti per tutto il percorso.

A differenza di altre puntate in cui hanno messo alla prova i compagni d’avventura, stavolta a essere messa sotto torchio è stata la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi si è prestata al gioco e molto divertita ha risposto alle domande degli intervistatori: “Ma devo chiamare l’avvocato o posso anche non rispondere?”, ha detto accompagnando il tutto con una risata.

Tra una battuta e un’altra, armati di cuffie Mazzoli e Alisei (che ha scritto i vari quesiti) hanno domandato a un certo punto: “Ilary ti chiedo scusa in anticipo. Sappiamo che adesso frequenti un uomo tedesco. Non ti facevamo tipa da würstel”, ha detto Marco scoppiando poi a ridere. Dall’altra parte Fabio ha specificato: “No, ma in senso alimentare…. la gente subito che pensa male”

La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha risposto vaga: “Tante cose non sapete…”. Vladimir Luxuria è intervenuta citando lo slogan di una nota pubblicità: “Fate l’amore con il sapore”, mentre Alisei ha detto: “E per fortuna, sennò le spiattellavo qua”.