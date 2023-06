NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Fabio Alisei è sbarcato in Honduras per una sorpresa al suo amico e collega Marco Mazzoli, nonché concorrente in gara a L’Isola dei Famosi

La sorpresa per Marco a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi ci attende lunedì con una nuova puntata, che promette già dei colpi di scena. Uno su tutti è l’arrivo a Cayo Cochinos di Fabio Alisei de Lo Zoo di 105 per fare una sorpresa all’amico e collega Marco Mazzoli.

In queste settimane di permanenza in Honduras c’è da dire che Marco Mazzoli ha ricevuto diverse sorprese. Pensiamo per esempio alla moglie Stefania Pittalunga, a cui ha fatto una proposta di matrimonio. Ma anche le interazioni da studio con l’amico Paolo Noise. Quest’ultimo, che aveva scelto di partecipare a L’Isola dei Famosi proprio con Marco, è stato costretto al ritiro dal gioco per problemi di salute.

Ma non è finita, perché anche nella scorsa puntata lo speaker radiofonico è stato sorpreso da suo padre Claudio, il quale ha potuto collegarsi con lui grazie alla presenza come ospite in studio: “Io ero il tuo eroe, adesso tu sei il mio eroe. Cerca di vincere questa gara”, gli ha ricordato il papà, facendolo commuovere.

Adesso per lui la gradita sorpresa da parte di Fabio Alisei, presenza ormai fissa in trasmissione, che si dice pronto a trascorrere del tempo con Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi, seppur per poco.

A darne l’annuncio le pagine social ufficiali de L’Isola dei Famosi che, a meno due giorni dalla puntata, hanno fatto sapere dell’arrivo di Fabio: “Udite, uditee! Fabio Alisei dello Zoo di 105 sta attraversando l’oceano per il suo amico Mazzoli!”

Sui social proprio Fabio Alisei ha raccontato le sue prime avventure direttamente dall’Honduras, prima dell’appuntamento di lunedì con L’Isola dei Famosi. Sarà curioso vedere quale sarà la reazione da parte di Marco Mazzoli nel ritrovarsi davanti il suo caro amico.

Seguiteci per altre news e curiosità sul programma di Canale 5 e i suoi protagonisti.