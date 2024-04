NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Stasera, nel corso della nuova puntata, arriverà il risultato del primo televoto di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Ma chi sarà il naufrago più votato? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i sondaggi.

Il più votato de L’Isola dei Famosi

Lunedì sera è finalmente partita su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria ha così debuttato alla conduzione del reality show e sembrerebbe che la neo presentatrice abbia già conquistato il cuore del grande pubblico e del web. Nel mentre i naufraghi in queste prime ore di gioco stanno iniziando ad adattarsi alla dura vita in Honduras e naturalmente sono già nate le prime dinamiche. Stasera intanto arriverà una nuova puntata della trasmissione, durante la quale scopriremo il primo verdetto di quest’anno. A scontrarsi al televoto infatti ci sono 4 concorrenti: Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron. Ma chi sarà a farla franca?

Come da tradizione noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. Ma andiamo dunque a scoprire i risultati. A risultare la meno votata è Luce Caponegro, che ottiene l’11% dei voti. A seguire troviamo Artur Dainese con il 12% dei voti, Joe Bastianich con il 26% dei voti e Samuel Peron, risultato il più amato e il più votato con il 51% dei voti.

Tuttavia come sempre vi invitiamo a prendere i risultati dei sondaggi con le pinze. Non è detto infatti che sia proprio Samuel il più votato de L’Isola dei Famosi. Il televoto, come sappiamo, resterà aperto ancora per poche ore e solo stasera, nel corso della nuova puntata, sapremo il verdetto definitivo.

Ma chi sarà a tirare un sospiro di sollievo? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Canale 5 alle 21.30.