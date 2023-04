NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Cosa starebbe accadendo a L’Isola dei Famosi

Sono trascorse due settimane dalla partenza de L’Isola dei Famosi, tuttavia sembrerebbe che i concorrenti si siano già messi in gioco. In questi giorni infatti i naufraghi stanno facendo discutere il web, e solo nelle ultime ore sembrerebbe essere accaduto qualcosa che non è passato affatto inosservato. Pare infatti che Nathaly Caldonazzo abbia avuto un malore in spiaggia, e la notizia, seppur non confermata, in breve ha fatto il giro dei social. A riportare per primo l’indiscrezione sarebbe stata la pagina di Giuseppe Porro, che sui social avrebbe postato il video in cui si sarebbe vista l’attrice sentirsi male. Tuttavia il filmato in questione sarebbe stato rimosso poco dopo e delle presunte immagini non vi è più alcuna traccia.

Ciò nonostante da questa mattina il web ha manifestato preoccupazione per la Caladonazzo. In molti infatti hanno detto la loro su Nathaly, che secondo i più sarebbe troppo magra per poter affrontare una simile esperienza. Tuttavia c’è da fare un’importante precisazione.

Fin da prima della partenza per l’Honduras, e fino al momento della loro eliminazione dal gioco, i naufraghi de L’Isola dei Famosi sono costantemente seguiti da un’eccellente équipe di medici. Anche Nathaly dunque, come ogni altro concorrente, si è sottoposta a diverse visite, per poter essere certa di affrontare al meglio il reality show. Di conseguenza i medici si sono assicurati che la Caldonazzo godesse di un’ottima salute, e che potesse affrontare senza problemi la dura vita sull’isola.

C’è anche da aggiungere che al momento i canali ufficiali del programma non hanno ancora rilasciato alcun comunicato in merito a quanto sarebbe accaduto e che quindi non ci sarebbe di che preoccuparsi. Naturalmente noi di Novella2000.it monitoreremo la situazione e vi aggiorneremo qualora ci fossero news sulla questione. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la terza puntata del reality, fissata a martedì 2 maggio, come sempre su Canale 5.