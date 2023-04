Isola, i naufraghi violano il regolamento e arriva già il primo provvedimento

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Già al secondo giorno di Isola dei famosi è arrivato un orovvedimento disciplinare per violazione del regolamento

Infrazione e provvedimento per una delle tribù dell’Isola dei famosi

Siamo solo al secondo giorno di Isola dei famosi 2023 e già si stanno svolgendo delle dinamiche, alcune piacevoli e altre meno. Dopo essere sbarcati, i naufraghi hanno affrontato la prima notte e non senza difficoltà, visto che hanno dovuto anche lottare con la pioggia. Mentre la mattina successiva, tra faccia a faccia per le nomination e sfoghi personali, c’è stato anche il momento per imparare a pescare e avere ottimi risultati.

Ma purtroppo, senza nemmeno che sia passata una settimana, una delle tribù ha già violato il regolamento e quindi è scattato il provvedimento da parte dello spirito dell’isola. Ma cosa è successo? Avendo ricevuto la loro porzione di riso, le Tribù hanno iniziato a darsi da fare e si sono messe subito alla ricerca della legna per accendere il fuoco.

Gli Accoppiados hanno avuto delle piccole difficoltà all’inizio e così hanno chiamato alcuni membri di un’alta tribù: Andrea e Luca. I due hanno aiutato nel mantenere il fuoco vivo soffiando. Ma dobbiamo ricordare una cosa: il regolmento dell’Isola dei famosi dice che non si possono dare aiuti tra membri di tribù diverse.

E così poco dopo, come si può vedere anche su Mediaset Play, è arrivato il provvedimento disciplinare. Questa la lettera da parte dello spirito dell’Isola: “Lo spirito dell’isola vi osserva sempre. Le regole erano chiare, fra queste c’era il divieto di aiutarsi tra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse. Quindi verrà immediatamente spento”.

I naufraghi riescono ad accendere il primo fuoco dimenticando le severe regole dello Spirito dell'#Isola 🔥

L'entusiasmo è tanto, ma non sanno che una punizione è in arrivo ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/5NTAQWHm2J — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2023

Simone si è subito ribellato, come anche altri, dicendo che a soffiare erano stati solo gli appartenenti alla tribù degli Accoppiados. Ma i filmati parlano chiaro e lo stesso Andrea ha ammesso di essere andato lì a soffiare. Così la tribù è stata costretta a spegnere il fuoco.