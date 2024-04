Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Questa sera Vladimir Luxuria ha letto un comunicato sui motivi che hanno portato alla squalifica di Francesco Benigno e poi ha espresso un suo pensiero personale.

Vladimir Luxuria su Francesco Benigno

Come ben sappiamo Francesco Benigno ha dovuto lasciare L’Isola dei Famosi 2024. I fan del reality lo hanno scoperto in seguito a un comunicato ufficiale, ma di lì a poco il naufrago stesso era intervenuto per dare la propria versione dei fatti. Il concorrente ha smentito di aver avuto atteggiamenti che avrebbero violato il regolamento, ma questa sera Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio in diretta.

LEGGI ANCHE: Vladimir Luxuria cita Paolo Bonolis: la reazione di Sonia

La conduttrice ha prima di tutto letto una nota da parte della produzione, in cui si precisano i motivi per i quali Benigno è stato allontanato dal reality:

“Come sapete non è più un concorrente de L’Isola. Il motivo è legato ad alcuni comportamenti ritenuti dalla produzione lesivi del regolamento. Un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire.

Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento, non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza nel programma. Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare spazio a condotte non tollerabili”.

A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da “L’Isola dei Famosi"! #Isola pic.twitter.com/g2FXVLevoU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 18, 2024

Vladimir Luxuria ha poi espresso un’opinione personale in merito al caso che ha coinvolto Francesco Benigno. La conduttrice ha spiegato perché hanno preferito non far vedere le immagini agli spettatori e che, nonostante capiti di litigare, non bisogna mai superare certi limiti:

“Vorrei aggiungere qualcosa di mio, io la scena l’ho vista. Sull’isola si litiga ma non si può trascendere. Il fatto che non mostriamo queste scene è un segno di rispetto per voi di casa, ma anche per Benigno. Dovrebbe ringraziarci”.

Aspettiamo una eventuale replica da parte dell’ex naufrago.