Gelo a L’Isola: la dura stoccata di un naufrago a Chiara Ferragni e il Pandoro-Gate in diretta

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Isola dei Famosi

All’interno della quinta puntata de L’Isola dei Famosi il naufrago Daniele ha fatto una battuta citando Chiara Ferragni e il Pandoro-Gate.

La citazione a Chiara Ferragni a L’Isola dei Famosi

Questa sera è cominciata la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 e abbiamo assistito a un inizio scoppiettante. Vladimir Luxuria ha subito cominciato con i litigi tra Daniele Radini e gli altri naufraghi. Ma per capire il contesto in cui è stata citata Chiara Ferragni dobbiamo fare un passo indietro e ripercorrere l’intera discussione.

All’interno di una clip è stato mostrato uno scontro tra Daniele e Samuel Peron. Il leader, infatti, non ha apprezzato che il concorrente non avesse fatto nulla tutto il giorno e glielo ha fatto notare. L’altro non contento, però, ha replicato:

“Non mi rompere i cog**oni. Io sono qui in vacanza, mi sto divertendo. Non ho intenzione di lavorare, me la spasso. Artur è un debole, un soprammobile. Sono un mendicante di quest’isola, io sarò sempre steso in una stuoia. Vivrò come un barbone, non chiederò nulla e non rifiuterò nulla. Io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno”.

INVITO LA SIGNORA CHIARA ESPERTA DI BENEFICENZA A MANDARMI UN PANDORO#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/UXJxziotPZ — nora 🌹 | ⊃∪∩⪽ era | (@itsnorab) April 18, 2024

Ad attaccarlo ci ha pensato anche Joe Bastianich, che ha ascoltato il litigio: “Vuole fare l’intellettuale non è citare libri di filosofia e storia dell’arte, ma è un’altra cosa“. Una volta tornati in diretta Daniele ha risposto a questo attacco ripetendo che lui, a differenza dell’imprenditore, sa fare bene ‘lo show‘, per poi aggiungere che continuerà a non chiedere nulla da mangiare e si accontenterà della loro beneficienza. Ed è proprio a questo punto che è stata menzionata Chiara Ferragni:

“Vivrò della vostra beneficenza. Anzi invito la signora Chiara, che è esperta di beneficenza, a mandarmi qualche Pandoro. Magari le è rimasto. Per cortesia, mandatemi qualche Pandoro perché qui non si mangia”.

Il Pandoro-Gate ha quindi fatto capolino anche a L’Isola dei Famosi, ma solo nelle prossime ore vedremo se la Ferragni commenterà quanto accaduto oppure preferirà il silenzio stampa. Si tratta di una situazione delicata e di conseguenza tutti i fan capirebbero se non volesse intervenire sulla questione. Vi terremo aggiornati.