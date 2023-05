NEWS

Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

I nominati a L’Isola dei Famosi

Puntata frizzantina stasera a L’Isola dei Famosi. Dopo aver scoperto che Gianmaria ha dovuto lasciare la Palapa per aver perso al televoto (e dunque ha raggiunto l’Isola di Sant’Elena), c’è stata molta altra carne sul fuoco.

Un altro scontro tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni ha decretato che a tornare in gioco è Nathaly, mentre il secondo ha dovuto fare ritorno da Christopher. E non è finita. Perché stasera a L’Isola dei Famosi anche tanti litigi, chiarimenti e prove ricompensa. Non è mancata poi anche la sfida per decretare il Leader. A ottenere questo privilegio è Marco Mazzoli. Lui non può essere nominato dagli altri, ma ha potuto fare due nomi, uno della sua tribù e uno dell’avversaria.

Ultimo momento importante a L’Isola dei Famosi questa sera sono le nomination. Chi è finito al televoto di questa settimana? Scopriamo insieme le scelte dei naufraghi:

Andrea ha votato Fiore

Fabio ha nominato Helena

Luca ha mandato al televoto Helena

Paolo ha scelto di nominare Pamela

Pamela ha fatto il nome di Helena

Alessandra ha condannato alla nomination Helena

E ancora tra le altre nomination stasera a L’Isola dei Famosi segnaliamo:

Cristina ha deciso di nominare Helena

Helena ha optato per Alessandra

Corinne ha deciso di votare Fiore

Nathaly ha mandato in nomination Helena

Fiore ha puntato su Andrea

Helena dunque è la più nominata del gruppo. Infine si è passati alla scelta del Leader che, come abbiamo detto, questa settimana è Marco. Dopo un’attenta analisi ha mandato al televoto de L’Isola dei Famosi Pamela e Fabio.

Dunque i nominati questa settimana sono: Fabio, Helena e Pamela. Uno di loro sarà costretto a lasciare la Palapa e raggiungere l’Isola di Sant’Elena. Continuate a seguirci per altre news su L’Isola dei Famosi!