Vincenzo Chianese | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La rivelazione di Simone Antolini

In queste settimane si è spesso parlato di Simone Antolini. Come sappiamo l’ex naufrago, che qualche giorno fa ha lasciato L’Isola dei Famosi a causa di problemi di salute, fin dal suo arrivo in Honduras ha parlato di una bambina di nome Melissa, che fa parte della sua vita, senza aggiungere ulteriori dettagli. Col passare del tempo il mistero si è infittito, fino a quando non sono emersi alcuni retroscena inediti. Si è infatti mormorato che Melissa fosse la figlia di Simone, nata da una sua precedente relazione. Questa sera così il compagno di Alessandro Cecchi Paone, arrivato in studio a Milano, ha deciso finalmente di rivelare la verità, facendo chiarezza sulla situazione.

Simone Antolini ha così confermato in diretta che Melissa è sua figlia! La bambina, come già annunciato, è frutto dell’amore tra l’ex naufrago e la sua ex fidanzata. La piccola a breve compierà 5 anni, e Simone in merito ha affermato:

“Melissa è ufficialmente, posso dirlo, mia figlia. Melissa compirà 5 anni il 2 agosto. È nata dalla relazione con la mia ex ragazza. Avevamo io 17 anni, e lei era già maggiorenne. Noi siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella, ma soprattutto c’è una grande complicità di padre e figlia. L’Isola mi ha insegnato a maturare parti che necessitavano intervento, nonché ad apprezzare le piccole cose, che negli ultimi anni non era così scontato”.

Le parole di Simone nei confronti di Melissa! #Isola pic.twitter.com/5fdMjlT2p4 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

Le parole di Simone Antolini hanno naturalmente emozionato il web, e in molti si stanno complimentando con l’ex naufrago, che ha dimostrato un grande coraggio e una grandissima sensibilità.