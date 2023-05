NEWS

Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola – Nathaly Caldonazzo torna in gioco

Grandi novità questa sera a L’Isola dei Famosi. Se durante questa settimana abbiamo visto Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo abitare su L’Isola di Sant’Elena, la produzione è pronta a smuovere le carte. Uno tra loro, infatti, avrà la possibilità di poter tornare in gioco e dunque rientrare in gara, mentre l’altro tornerà sulla nuova isola in compagnia dell’eliminato Gianmaria Sainato.

Ma in che modo uno tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni potranno godere di questo privilegio? Stavolta non ci sarà alcuna prova coraggio per i due, ma un televoto flash, pronto a sancire le loro sorti.

Ilary Blasi quindi ha annunciato ai due naufraghi che devono sottoporsi al gradimento del pubblico. Una notizia che ha dunque fatto ben sperare entrambi, ma solo uno tra loro potrà riceverne il beneficio. Terminati i minuti a disposizione, la conduttrice ha chiamato l’attenzione di Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni, per poi svelare che ha una seconda possibilità.

Soffermandoci, invece, sulle percentuali di televoto Nathaly ha ottenuto il 68% di voti e Christopher il 32%.

Non è tardata ad arrivare la reazione da parte dei naufraghi, che chiaramente non si aspettavano una notizia del genere. Se c’è chi si è detto felice del ritorno di Nathaly Caldonazzo o comunque tranquillo, qualcuno altro non sembra essersi smosso più di tanto. Ma comunque in ogni caso hanno tutti ben accolto il ritorno della showgirl.

Vedremo ora cosa succederà a L’Isola dei Famosi ora che Christopher Leoni/Nathaly Caldonazzo è tornat in Palapa.