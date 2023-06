NEWS

Nicolò Figini | 23 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Le difficoltà di Andrea Lo Cicero a L’Isola

Ormai L’Isola dei Famosi è terminata per quest’anno e tra i finalisti abbiamo visto anche Andrea Lo Cicero. Il naufrago, durante il suo percorso, ha avuto alcuni accesi scontro con una naufraga in particolare. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo.

Proprio su di lei ha fatto un lungo discorso all’interno del proprio profilo Instagram. Ha ripetuto che tra loro le cose erano iniziate male perché aveva saputo che “aveva dichiarato ad altri concorrenti che io le facevo già schifo a pelle“. In seguito, l’ha anche accusata di averlo insultato più volte tirando anche in ballo i suoi figli:

“Evidentemente voleva solo offendere e allora con me hai chiuso il rapporto. Io sono una persona molto diretta e responsabile delle cose che dico. Lei non lo ha fatto e poi si è tirata dietro Helena”.

Successivamente, però, Andrea Lo Cicero ha parlato delle grandi difficoltà che vivere per mesi sull’Isola comporta. La problematica maggiore era quella del bagno perché visto che si mangia poco si espelle anche molto meno:

“Lo stimolo per andare al bagno è veramente lontano. Quando ha la fortuna di andare è un successo. Io la prima volta sono andato al bagno dopo venti giorni, come molti altri concorrenti.

Dopodiché mi sono abituato e sono andato avanti senza alcun problema. Altri invece hanno avuto qualche problema e purtroppo quando non si riesce è veramente difficile. E vi posso garantire che l’Isola è molto dura per questo aspetto”.

Lo sportivo ora è tornato dalla sua famiglia e si è lasciato alle spalle questa bella, ma evidentemente ardua, esperienza. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul futuro de L’Isola dei Famosi e non solo.