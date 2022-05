1 Le ustioni della Bonetti a L’Isola dei Famosi

Qualche settimana fa a L’Isola dei Famosi 2022 è arrivata Patrizia Bonetti. La concorrente, però, è dovuta ritornare presto a casa a causa di alcune ustioni riportate in seguito alla Prova del Fuoco. In un primo momento Ilary Blasi aveva semplicemente affermato: “Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria“.

In seguito, però, alcune indiscrezioni avevano dato per certo il suo ritorno a casa: “Molti spettatori si sono chiesti che fine abbia fatto Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi. Possiamo rivelarvi in esclusiva che l’infuencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco“.

Il tutto, in seguito, è stato confermato dalla conduttrice stessa in una delle dirette. In questi giorni è tornata sui social per mostrare la condizione dopo la Prova a L’Isola dei Famosi 2022. Oggi sta bene e ha anche fatto vedere le ustioni, come possiamo vedere dalla foto qui sotto. Qualche settimana fa era tornata nello studio e aveva detto quanto le fosse dispiaciuto dover tornare in Italia.

Patrizia Bonetti mostra le ustioni dopo L’Isola dei Famosi 2022

Ecco le sue parole come riportate anche da Biccy:

Adesso sto meglio, devo dire che mi sono ripresa. Sto bene dai e sono molto felice di essere qui stasera. Ero così contenta di partire per L’Isola. Diciamo che era un’esperienza a cui tenevo tanto. Questo perché da molto tempo desideravo fare questo reality e quindi mi è dispiaciuto tantissimo come sono andate le cose dopo la prova. Ovviamente questa è la vita, sono cose che possono accadere e l’importante è andare avanti e che tutto sia finito per il meglio.

