Patrizia Bonetti esce da L’Isola dei Famosi

Nelle scorse puntate de L’Isola dei Famosi abbiamo visto Patrizia Bonetti sbarcare in Honduras. Purtroppo, però, dopo la Prova del Fuoco non è stata molto bene. Questo perché, confrontandosi con Roberta Morise, si è ustionata. Ilary Blasi aveva rivelato: “Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria“.

Aveva, poi, proseguito sostenendo che sarebbe presto tornata in gara e che non vedeva l’ora di farlo. Nelle ore successive, però, si era diffuso il rumor secondo il quale avrebbe deciso di ritirarsi dal reality: “Molti spettatori si sono chiesti che fine abbia fatto Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi. Possiamo rivelarvi in esclusiva che l’infuencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco“.

Questa sera, 4 aprile 2022, è arrivata la conferma ufficiale. Ilary, infatti, poco prima delle nomination de L’Isola dei Famosi ha avvertito il pubblico che purtroppo non rivedremo Patrizia Bonetti in Honduras. Si dovrà curare dalle ustioni causate dalle fiamme e per tale ragione è tornata in Italia. Prossimamente, quindi, si presenterà in studio e racconterà ciò che ha passato in questi giorni. Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. La puntata potrà essere recuperata su Mediaset Infinity. Continuate, nel frattempo, a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.