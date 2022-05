1 Coronavirus a L’Isola dei Famosi?

In queste ultime ore ci abbiamo informato del fatto che i naufraghi si stanno ritrovando a dover scegliere se firmare un nuovo contratto oppure no. L’Isola dei Famosi, infatti, sarebbe dovuta terminare in questi giorni. Ma visti i grandi ascolti Mediaset ha deciso di prolungarla di un mese. L’ultima puntata, infatti, andrà in onda il 27 giugno. I concorrenti, però, non sono tutti convinti di rimanere in Honduras. Tra questi sembrerebbe esserci anche Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro.

Il giovane naufrago vorrebbe tornare a casa. Siccome oggi sarebbe l’ultimo giorno per firmare il contratto, L’Isola vuole fare una sorpresa ad alcuni di loro. Per Alessandro, infatti, dovrebbe sbarcare un suo caro amico. O almeno questi sono i piani. Secondo l’influencer Deianira Marzano, però, potrebbero venire stravolti da alcuni casi di Coronavirus. In una delle sue Stories su Instagram, infatti, ha scritto: “Parrebbe che ci sia in Hoduras qualche positivo al Covid! Per cui le tarantelle con ‘i nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandate a venerdì“.

Poco dopo, però, sempre lei ha creato una nuova Story cambiando qualcosa: “Per motivi non ancora pervenuti le tarantelle con ‘i nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandare a venerdì“. La cosa che sembra certa, quindi, è che le sorprese verranno spostate a fine settimana. il motivo, però, non è ancora chiaro. Inizialmente si parla di Coronavirus e poi di ragioni non ben specificate. Vedremo se Ilary Blasi, questa sera, in diretta aggiornerà il pubblico. Staremo a vedere.

Chissà se tra gli altri a voler abbandonare L’Isola dei Famosi ci saranno anche coloro che nel corso delle puntate si sono infortunati. Stiamo parlando, per esempio, di Roger Balduino, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Andiamo a vedere cos’è capitato a quest’ultimo. Continuate a leggere…