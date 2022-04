Scoppiano le coppie a L’Isola dei Famosi

Siamo ormai entrati nel pieno della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e quest’anno ne stiamo vedendo di belle. I naufraghi infatti si stanno mettendo in gioco senza filtri, dando vita a interessanti dinamiche. Come ben sappiamo stavolta gli autori hanno scelto un nuovo meccanismo di gioco, e per la prima volta nelle storia del reality alcuni concorrenti giocano in coppia. Queste ultime vivono insieme su Playa Accoppiata, e a ogni puntata assistiamo a un’eliminazione. I naufraghi che lasciano la Palapa sbarcano in seguito su Playa Sgamada, dove tornano a giocare come concorrenti singoli.

Tuttavia a breve questo meccanismo cambierà. Nel corso della diretta di questa sera infatti è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. Ilary Blasi ha infatti annunciato che a breve le coppie scoppieranno.

Ma quando verranno divisi i naufraghi? La conduttrice ha svelato che nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 lunedì 11 aprile, i concorrenti verranno separati e tutti inizieranno a giocare singolarmente. Con ogni probabilità dunque Playa Accoppiata verrà chiusa definitivamente, e di certo ne vedremo di belle.

Ma cosa accadrà quando le coppie verranno divise? Non resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo.

