1 Anticipazioni quarta puntata Amici 21

Siamo entranti nel vivo del Serale di Amici e oggi, giovedì 7 aprile, c’è stata la registrazione della quarta puntata e per le anticipazioni ringraziamo Amici News e Quello che tutti vogliono sapere. La puntata andrà in onda sabato 9 aprile alle 21.20 su Canale 5. Ospite di questa puntata Sangiovanni e Nino Frassica.

Anche questa puntata, come le prime tre, vede una doppia eliminazione, ma non dovrebbe essere per l’ultima volta. Infatti è molto probabile che dalla prossima puntata ci sia un solo eliminato tra i tre eliminati provvisori delle varie manche. Ma andiamo avedere cosa è successo oggi.

Prima manche Zerbi/Celentano vs Cuccarino/Todaro

La squadra estratta per iniziare è quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ecco come si sono svolte le sfide:

1^ sfida LDA contro Nunzio vince LDA ;

contro vince ; 2^ sfida Carola e Michele contro Sissi la sfida è annullata;

contro la sfida è annullata; 3^ sfida Luigi contro Alex guanto di sfida Signor Tenente vince Luigi.

La squadra vincitrice è la Zerbi/Celentano che fa le nomination. Ecco chi…