Reunion per i naufraghi e L’Isola dei Famosi

È trascorsa meno di una settimana da quando L’Isola dei Famosi 16 si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Attualmente i finalisti di questa edizione hanno già fatto rientro in Italia e in questi giorni sono tornati alla loro vita di sempre. Proprio in Honduras come ben sappiamo è nata una bellissima amicizia tra l’attore romano, Edoardo e Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, al punto che i 5 ex concorrenti hanno ammesso che a breve si faranno un tatuaggio insieme, per ricordare questa bellissima esperienza vissuta insieme.

In queste nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Ieri sera infatti c’è stata una reunion tra i naufraghi di questa edizione! Proprio Nicolas, Edoardo, Carmen e Alessandro si sono infatti rivisti per la prima volta e hanno trascorso la serata insieme. Il momento è stato naturalmente testimoniato sui social, e non sono mancate gag e tante risate. Grande assente è stata invece Guendalina, che probabilmente a causa di altri impegni non ha potuto partecipare alla reunion.

Reunion per Carmen, Nicolas, Alessandro ed Edoardo dopo l’isola. pic.twitter.com/dvg74Nz0WR — disagiotv (@disagio_tv) July 3, 2022

Solo poche ore nel mentre proprio Carmen Di Pietro ha svelato un retroscena su L’Isola dei Famosi che non è passato inosservato. La showgirl infatti nel corso di un’intervista ha raccontato di aver incontrato una concorrente dell’edizione spagnola mentre si trovava con Mercedesz Henger su Playa Sgamada. Pare anche che la showgirl abbia preso i cocchi della naufraga in questione. Queste le sue dichiarazioni:

“Io l’ultima settimana sono stata su Playa Sgamada e con Mercedesz durante alcune escursioni sono arrivata su un’isoletta dove c’era questa concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola. ‘Yo soy sola’ mi ha detto, una cosa del genere. Forse era sgamada pure lei, chi lo sa. Ci siamo salutate e io volevo i cocchi, ma lei mi diceva di andare via. Io però i cocchi me li sono presi”.

