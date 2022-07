In un'intervista a Fanpage.it Carmen Di Pietro rivela un curioso aneddoto mai raccontato accaduto a L'Isola dei Famosi

L’aneddoto di Carmen Di Pietro

Un jet lag ancora da smaltire, come da lei stessa raccontato a Fanpage.it, ma la gioia di aver riabbracciato dopo 99 giorni la sua famiglia. Carmen Di Pietro è stata senza dubbio una delle naufraghe più amate di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Con simpatia e i curiosi siparietti con suo figlio Alessandro Iannoni è riuscita a conquistare, semmai fosse necessario, ancora una volta il pubblico.

Proprio durante la chiacchierata con Andrea Parrella di Fanpage.it Carmen Di Pietro ha raccontato di essersi “incrociata con quelli dell’Isola spagnola”. il giornalista è rimasto decisamente sorpreso da questa dichiarazione inaspettata e ha chiesto alla showgirl delle delucidazioni a riguardo. Così l’ex naufraga ha raccontato l’aneddoto che mai era stato rivelato prima. Di cosa si tratta nello specifico, vi chiederete?

Sembrerebbe infatti che Carmen Di Pietro mentre è stata con Mercedesz Henger su Playa Sgamada abbia fatto la conoscenza di una concorrente del reality spagnolo, ma non solo. Perché pare che Carmen abbia anche preso i cocchi di quest’ultima, sebbene fosse contrariata dato che è una delle poche cose che possono mangiare lì in Honduras:

“Io l’ultima settimana sono stata su Playa Sgamada e con Mercedesz durante alcune escursioni sono arrivata su un’isoletta dove c’era questa concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola”. Ha fatto sapere Carmen Di Pietro a Fanpage.it, per poi aggiungere ancora: ” ‘Yo soy sola’ mi ha detto, una cosa del genere. Forse era sgamada pure lei, chi lo sa. Ci siamo salutate e io volevo i cocchi, ma lei mi diceva di andare via. Io però i cocchi me li sono presi”.

Insomma nulla da fare per la naufraga spagnola. La refurtiva è finita nelle mani della ‘collega’. Una scena davvero esilarante con protagonista, nemmeno a dirlo, proprio Carmen Di Pietro! Il curioso retroscena non è sfuggito ai fan de L’Isola dei Famosi che hanno commentato ironicamente l’accaduto.

