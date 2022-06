1 Il gesto dei naufraghi de L’Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in onda la finale de L’Isola dei Famosi 16, che si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Nelle ultime settimane in molti hanno sostenuto e supportato l’attore romano, che si è rivelato essere un naufrago perfetto. Nel corso della diretta intanto non sono mancate tante emozioni e colpi di scena e per i 6 finalisti ci sono state delle bellissime sorprese. In particolare Nicolas ha avuto modo di parlare con Edoardo e Guendalina Tavassi, coi quali ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia. I due fratelli hanno scritto un’emozionante lettera per Vaporidis, che non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Poco dopo però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Guendalina infatti ha svelato che lei, Edoardo, Nicolas, Carmen e Alessandro tra qualche giorno si faranno un tatuaggio insieme! Che cosa? Il simbolo della Cucaracha, che rappresenta la squadra di cui facevano parte all’inizio della loro avventura in Honduras!

Nei prossimi giorni dunque, quando Carmen e Nicolas faranno rientro in Italia, gli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi 16 si faranno un tatuaggio insieme, simbolo della loro amicizia ormai indissolubile.

