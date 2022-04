1 Salta una diretta de L’Isola dei Famosi

La programmazione de L’Isola dei Famosi 2022 sta per subire alcune variazioni all’interno del palinsesto di Canale 5. La puntata di giovedì 14 aprile 2022 andrà in onda regolarmente. I cambiamenti arriveranno da settimana prossima e riguarderanno anche quella successiva, in parte. Lo rivela un’anticipazione rilasciata da Davide Maggio. Il reality, infatti, è stato confermato Giovedì Santo e Pasquetta, ma si prenderà una breve vacanza il 21 aprile 2022. Al suo posto, infatti, Mediaset trasmetterà il film “Un figlio di nome Erasmus“.

Questa la spiegazione: “Il motivo della variazione di palinsesto sembrerebbe legato alla partenza su Telecinco di Supervivientes negli stessi luoghi dell’Isola dei Famosi nostrana (e con Mariana Rodriguez nel cast)“. Ma non solo. Come affermato in precedenza, infatti, un altro cambiamento avverrà anche nella serata di giovedì 28 aprile 2022:

In quella data, l’Isola sarà regolarmente in onda ma con una novità. Vi anticipiamo che – come già accaduto lo scorso anno – l’appuntamento del giovedì sarà trasmesso in differita in modo da lasciare la palapa libera ai compañeros iberici.

Contemporaneamente, invece, quella sera su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo con protagonista Terence Hill. Voi cosa guarderete? Fatecelo sapere con un commento. Da maggio, poi, salvo ulteriori sorprese, la programmazione de L’Isola dei Famosi dovrebbe tornare regolare come è sempre stato fino a questo momento. Non esiteremo ad aggiornarvi nel caso in cui dovesse subire altre variazioni. Continuate a seguirci.

Nel frattempo la vita in Honduras continua e i naufraghi vanno avanti tra chiacchiere e scontri gli uni con gli altri. L’ultimo degno di nota è stato quello tra Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi. Anche in Italia si parla dell’isola e Soleil Sorge lo ha fatto nel corso di un’intervista a Isola Party su Mediaset Infinity. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni…