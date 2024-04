Isola, Samuel Peron è il preferito del pubblico: le percentuali

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Al televoto di questa settimana de L’Isola dei Famosi abbiamo visto Artur, Joe, Luce e Samuel. Chi sono i due concorrenti che hanno ottenuto maggiori preferenze e chi, invece, è a rischio eliminazione?

Isola dei Famosi, Samuel Peron il preferito!

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi è entrata finalmente nel vivo. In questo secondo appuntamento non sono mancati gli aggiornamenti dall’Honduras, dove abbiamo conosciuto le prime dinamiche del gioco.

C’è grande curiosità però anche per il risultato del televoto che vede scontrarsi Artur Dainerse, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron a L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria la scorsa puntata aveva spiegato che i due più votati sarebbero stati i preferiti e dunque salvi, mentre per gli altri due sarebbe risultata a rischio la presenza nel gioco.

Tutti a modo loro in questi primi giorni di permanenza hanno fatto parlare di sé. Artur per esempio per i primi scontri con il gruppo de L’Isola dei Famosi. Poi Joe per essersi reso utile ai suoi compagni con l’ambientamento in playa, Luce ha avuto già alcuni confronti ed è rimasta male per le nomination, così come Samuel, che ha avuto modo di battibeccare con Artur e domandarsi i motivi che hanno spinto i nip a votarlo.

Fatta questa premessa scopriamo i risultati. A salvarsi sono Joe e Samuel. Dunque Luce e Artur sono a rischio eliminazione a L’Isola dei Famosi.

Vediamo invece quali sono le percentuali di voto: a guidare la classifica è Samuel con il 33% di voti, mentre Joe si è posizionato al secondo posto con il 31% di preferenze. Al terzo troviamo Artur con il 22% e infine Luce con il 14% di voti.

Ciò significa dunque che Artur e Luce hanno ancora uno scoglio da superare a L’Isola dei Famosi per poter essere salvi. Hanno dovuto fare la prova di apnea, mentre Luce è la prima nominata della serata.