Isola: Aras, Francesca e Greta assenti in puntata per motivi di salute

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Isola dei Famosi

3 naufraghi oggi non sono presenti nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi per motivi di salute. Cosa è successo

Questa sera a L’Isola dei Famosi abbiamo notato l’assenza di tre naufraghi: Aras, Francesca e Greta, che hanno dovuto raggiungere l’infermeria per motivi di salute. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

I tre naufraghi assenti a L’Isola dei Famosi

Seconda puntata di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Come avevamo già accennato dalle anticipazioni stasera oltre a scoprire i due concorrenti salvi, ci sarebbe stato modo di analizzare in maniera più approfondite le dinamiche del gioco. Ebbene c’è stato un infortunio per una concorrente e anche altri due sono finiti in infermeria.

E no, non parliamo del motivo di salute che riguarda Tonia Romano. Lei avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi, ma ha dovuto ritirarsi ancor prima di cominciare (e non sono mancate indiscrezioni) spiegando poi le ragioni. Di chi parliamo allora?

Nel dettaglio facciamo riferimento a Aras Şenol, Francesca Bergesio e Greta Zuccarello, entrati in gioco durante il primo appuntamento con L’Isola dei Famosi. La Miss Italia, esattamente come i suoi compagni, si è messa fin da subito in gioco e durante la prova leader si è fatta male a un ginocchio. Il sito del reality show ha fatto sapere in questi giorni che la Bergesio ha dovuto lasciare in via momentanea la spiaggia per sottoporsi a dei controlli.

“Intanto, Francesca sembra aver subito un infortunio durante la prova Leader. Avendo un ginocchio piuttosto dolorante, infatti, è costretta ad abbandonare momentaneamente la Playa per effettuare dei controlli medici”.

A seguirla, a quanto pare, anche Aras e Greta. Ma ora come stanno? Stasera durante la puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo avuto tutti gli aggiornamenti del caso. Vladimir Luxuria ha fatto notare appunto l’assenza dei tre, chiedendo spiegazioni all’inviata Elenoire Casalegno. Quest’ultima ha fatto sapere: “Ci sono stati degli ostacoli, degli incidenti di percorso”.

Dunque non ci resta che attendere i daytime per scoprire gli aggiornamenti sui tre naufraghi de L’Isola dei Famosi.