1 Scontro tra i fratelli Tavassi a L’Isola dei Famosi

Nel daytime de L’Isola dei Famosi di oggi abbiamo assistito a una nuova lite tra i fratelli Tavassi. Come da loro stessa ammissione questa è una delle caratteristiche che li contraddistinguono. Come capita a tutti i fratelli e le sorelle del mondo i litigi accadono molto spesso. E loro non sono da meno. Questa volta, però, lo scontro non riguarda qualcosa accaduto sull’isola ma si tratta della vita fuori dal reality.

Come riporta anche il sito Gossip e TV il tutto ha avuto inizio quando Edoardo in confessionale ha affermato che i Rodriguez gli hanno fatto capire che deve cambiare modo di pensare. Il suo problema più grande è la mancanza di volontà. Guendalina ha ammesso: “Lui è pigro, è così. Gli dici una cosa e dice mi scoccio, non mi va“.

In confessionale la concorrente, poi, ha aggiunto di essere consapevole della pigrizia del fratello e che se gli chiede qualcosa deve essere qualcosa che a lui piace fare. In mezzo agli altri, in seguito, ha anche sottolineato altri difetti, come il fatto che non sa cucinare. Tutto ciò ha scatenato la reazione di Edoardo: “Bene, altro? Voglio un altro difetto“, sentendosi quindi dare del permaloso dalla sorella.

In confessionale, perciò, Edoardo ha sbottato contro Guendalina, minacciando anche di volersene tornare in Italia: “Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire str****te. Io sento str****te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentire stro****te, tutto il tempo a dire caz**te”.

Lo scontro a L’Isola dei Famosi continua…