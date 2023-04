NEWS

Stefano D'Onofrio | 16 Aprile 2023

Isola dei Famosi

Spoiler su L’isola dei famosi?

C’è appena stato uno spoiler involontario a Verissimo sulla prossima edizione de L’isola dei famosi? La diciassettesima stagione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi debutta ufficialmente il prossimo lunedì 17 aprile. Al fianco della conduttrice romana, che torna al timone per la terza volta consecutiva, ci sarà una coppia di opinionisti inedita.

Vladimir Luxuria, che ha trionfato nel corso della sesta edizione, torna a commentare le gesta dei naufraghi. Al suo fianco ci sarà Enrico Papi, che sostituirà Nicola Savino. Tra i concorrenti che sfideranno la fame e le prove dell’Honduras c’è anche Cristina Scuccia, che ha già anticipato che non indosserà bikini durante la sua permanenza nel reality. Al suo fianco ci saranno altri 15 naufraghi, che sono stati annunciati ufficialmente qualche giorno fa nella canonica cover di TV Sorrisi e Canzoni.

A quanto pare però il cast potrebbe regalarci qualche sorpresa dell’ultimo minuto. Tra i primi nomi che sono stati fatti nelle scorse settimane c’era infatti anche quello di Gianmaria Sainato, modello e influencer che in passato ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi. Tuttavia il suo nome non è apparso nella lista ufficiale e molti erano convinti che Sainato fosse stato fatto fuori all’ultimo.

Gian Maria Sainato era presente nella clip di Verissimo in cui i naufraghi facevano il set fotografico per l’Isola dei Famosi 2023 💥🏝.

Sarà stato scartato alla fine oppure entrerà nelle prossime puntate? 🤔🔥 #isola pic.twitter.com/38EuR3iVNP — gfvipnews_ (@gfvipnews_) April 16, 2023

A quanto pare però potrebbe non essere così e Gianmaria potrebbe essere ancora uno dei naufraghi de L’isola dei famosi 17. Per errore (o volutamente?) il suo volto è apparso nel filmato di presentazione dei nuovi concorrenti andato in onda a Verissimo durante l’intervista a Ilary Blasi.

Sainato potrebbe unirsi al resto dei naufraghi in corso d’opera? Oppure potrebbe essere l’abitante di una seconda isola, sconosciuta al resto dei colleghi? Sono tutte ipotesi che troveranno una risposta definitiva già nella serata di lunedì 17 aprile, quando L’isola tornerà finalmente su Canale 5.