A distanza di poche settimane dalla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, spuntano i nomi del cast di naufraghi. Ecco chi partirà quest’anno per l’Honduras.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Mancano una manciata di settimane alla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show.

Mentre si scaldano i motori per la prima puntata, in rete non mancano le indiscrezioni circa i possibili concorrenti. Al momento tuttavia Mediaset non ha ancora confermato i gossip. Nelle ultime ore però una nuova indiscrezione sta facendo discutere il web.

Davide Maggio ha infatti rivelato i nomi dei naufraghi che faranno parte del cast e di certo ne vedremo di belle. Ma chi c’è dunque tra i protagonisti della nuova edizione? Scopriamolo.

Patrizia Rossetti nel cast

Secondo il giornalista a sbarcare in Honduras sarà nientemeno che Patrizia Rossetti. Ma non solo.

Insieme all’ex Vippona ci sarebbero anche altri due nomi provenienti direttamente dal Grande Fratello.