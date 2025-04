Grandi novità nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo l’annuncio di TV Sorrisi e Canzoni sui 12 protagonisti, è emerso un altro nome. Quello del giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi, svelato da Davide Maggio. Ecco cosa è emerso.

Nel cast de L’Isola dei Famosi anche Mario Adinolfi?

Quest’oggi TV Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato 12 naufraghi che prenderanno parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. La conduttrice, che sarà affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli, non vede l’ora di iniziare e presentarci i protagonisti che si metteranno in gioco.

Tra loro a L’Isola dei Famosi, secondo quanto ripreso da Davide Maggio, ci sarà anche Mario Adinolfi. Il sito del giornalista ha annunciato che per questa nuova stagione ai 12 naufraghi si aggiungerà anche il giornalista ed ex deputato.

Sicuramente la presenza di Mario Adinolfi può essere in grado di creare dinamiche nel gioco. Quindi inscenare dibattiti tra concorrenti e magari anche qualche lite accesa, chissà. Per lui si tratterebbe di un vero e proprio esordio nei reality show televisivi (prima non era mai stato coinvolto) e potrebbe dunque rivelarsi un colpo da parte di Veronica Gentili e degli addetti ai lavori.

Al momento ci teniamo a precisare che non vi è alcuna conferma riguardo alla partecipazione di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi, ma sta di fatto che già questa notizia ha attirato l’attenzione del pubblico. Quindi ci si aspetta che venga o meno confermata. Anche se, come detto, Davide Maggio l’ha già dato per certo:

“Il 7 maggio sbarcherà in Honduras alla volta de L’Isola dei Famosi”.

In attesa di saperne di più, però, come detto, oggi sono stati resi noti 12 dei protagonisti di questa edizione e ci si aspetta davvero tanto da questo cast. L’Isola sta tornando e con essa tante, tantissime novità da scoprire!