Dal GF Vip a L’Isola: Sonia Bruganelli opinionista della nuova edizione

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2024

Isola dei Famosi

Nuova indiscrezione su L’Isola dei Famosi. Secondo i rumor sarà Sonia Bruganelli a ereditare il ruolo di opinionista dell’adventure show che vedrà alla conduzione Vladimir Luxuria. Cosa è emerso a riguardo lo scopriamo nelle prossime righe…

Sonia Bruganelli opinionista de L’Isola?

Mentre il Grande Fratello si avvia verso la conclusione di questa edizione infinita, si pensa già a L’Isola dei Famosi. Dopo l’annuncio di Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, ci si chiede chi l’affiancherà come opinionista. Ebbene oggi Davide Maggio ha fatto un nome importante: Sonia Bruganelli.

Dopo aver rivelato il primo naufrago che sbarcherà in Honduras, secondo il portale web, spetterà a Sonia Bruganelli prendere le redini della stessa Luxuria ed Enrico Papi nelle vesti di opinionista. Ecco quanto si apprende dal sito:

“Vi abbiamo anticipato il primo naufrago dell’Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich, e ora vi sveliamo in anteprima chi sarà l’opinionista. Vladimir Luxuria, lasciata la poltrona poiché promossa alla conduzione del reality, avrà con sé in studio Sonia Bruganelli. Ebbene sì, l’ex signora Bonolis ‘rimbalza’ dalla poltrona del Grande Fratello a quella dell’Isola”.

La Bruganelli c’è da dire che dopo la prima edizione al Grande Fratello Vip come opinionista aveva fatto sapere che forse non era il caso di continuare e che sarebbe risultata poco credibile. Lo scorso anno però la produttrice televisiva ha accettato nuovamente la sfida, fino a che non si è passati all’unica opinionista Cesara Buonamici durante questa edizione.

Adesso però pare ci siano importanti novità, che al momento non trovano conferme ufficiali da parte della stessa Sonia Bruganelli così come di Mediaset, che la vedrebbero coprire il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. Se così fosse si tratterebbe di un ritorno importante, che potrebbe riservare diverse sorprese.

Attendiamo però l’ufficialità da parte dell’azienda del Biscione prima di confermare ufficialmente Sonia Bruganelli nuova opinionista de L’Isola dei Famosi.