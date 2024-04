Isola, due ex naufraghe difendono Francesco Benigno dopo l’espulsione e sollevano dubbi

NEWS

Andrea Sanna | 21 Aprile 2024

Isola dei Famosi

L’espulsione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è ancora motivo di discussione. Ora a intervenire sono due ex naufraghe che difendono l’attore e sollevano alcuni dubbi. Cosa hanno detto.

Ex naufraghe de L’Isola difendono Francesco Benigno

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi domani festeggerà le sue prime tre settimane di messa in onda, ma ha già fatto parecchio discutere. Tutto a causa dell’espulsione di Francesco Benigno dal reality show. Mentre l’attore si è difeso e Vladimir Luxuria ha spiegato la posizione del programma senza però mostrare le immagini, i telespettatori hanno sollevato dubbi.

La decisione di non far vedere i video al pubblico ha provocato delle lamentele su Twitter e due ex naufraghe de L’Isola dei Famosi si sono dette perplesse per questa decisione. Tra loro a nutrire poca convinzione c’è Daniela Martani che sui social è intervenuta:

“Francesco Benigno cosa avrà mai fatto per essere prelevato e portato via dall’isola? Perché non si possono vedere le immagini? Saranno peggio di quelle della Yespica e Antonella Elia che si presero a capelli? Mi piacerebbe capire se le immagini di quello che è successo sull’isola con relative accuse a carico di Francesco sono più gravi di quelle della rissa fra Antonella Elia e Aida Yespica in una vecchia edizione de L’Isola“.

Questo il primo pensiero da parte di Daniela Martani a proposito dell’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi. Ma non è la sola. Anche un’altra ex naufraga ha voluto dire la sua. Sotto all’ultimo post dell’attore è spuntato un commento da parte di Nadia Rinaldi, che ha ammesso di essere molto dispiaciuta di vedere fuori il collega. Secondo il suo pensiero il programma non ha dato la possibilità di capire cosa sia successo per arrivare a un provvedimento del genere.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere che sarebbe stato giusto mostrare tutto, anche per far capire bene la dinamica al pubblico. Per quanto Francesco Benigno poi abbia una personalità forte, crede che il tutto faccia da scudo a delle fragilità. La Rinaldi crede anche che le discussioni siano lecite, ma sarebbe necessario anche potersi chiarire: “(…) Non avere un confronto civile, e la possibilità di replicare qualsiasi errore possa essere stato commesso, non mi è sembrato corretto!”.

Esattamente come Daniela Martani, anche Nadia Rinaldi ha ricordato che in questi anni di Isola dei Famosi abbiamo visto concorrenti offendere e trascendere con le parole, alcuni persino arrivare alle mani e la prova di quanto successo. Ma con Francesco Benigno non sarebbe successo lo stesso.

Vedremo ora se la produzione de L’Isola dei Famosi, che in queste situazioni è sempre molto attenta, deciderà di intervenire.