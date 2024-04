NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Mentre attendiamo la nuova puntata de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera su Canale 5, andiamo a scoprire chi è il naufrago preferito di questa settimana.

Chi sarà il preferito de L’Isola dei Famosi?

Questa sera torna su Canale 5 L’Isola dei Famosi, con un nuovo imperdibile appuntamento. Nel corso della diretta non mancheranno i colpi di scena e di certo ne vedremo di belle. In Honduras sono infatti nati i primi dissapori tra i naufraghi e come se non bastasse durante la puntata ci sarà la seconda eliminazione. Al seguito del verdetto così un altro concorrente dovrà definitivamente lasciare il reality show condotto da Vladimir Luxuria.

In attesa della diretta, in questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito della 2^ settimana de L’Isola dei Famosi. Scopriamo dunque come hanno votato i nostri lettori. Dalla classifica sono ovviamente assenti Francesco Benigno, che è stato squalificato, Peppe Di Napoli, che si è ritirato, e i due nuovi naufraghi Sonny Olumati e Rosanna Lodi:

15 Valentina Vezzali, con l’1% dei voti

14 Pietro Fanelli, con l’1% dei voti

13 Marina Suma, con il 2% dei voti

12 Maité Yanes, con il 2% dei voti

11 Daniele Radini Tedeschi, con il 2% dei voti

10 Khady Gueye, con il 3% dei voti

09 Edoardo Franco, con il 3% dei voti

08 Matilde Brandi, con il 4% dei voti

07 Greta Zuccarello, con il 6% dei voti

06 Aras Şenol, con il 6% dei voti

05 Alvina Verecondi Scortecci, con il 6% dei voti

04 Joe Bastianich, con il 13% dei voti

03 Edoardo Stoppa, con il 15% dei voti

02 Artur Dainese, con il 15% dei voti

01 Samuel Peron, con il 21% dei voti

Per la seconda settimana di fila è Samuel Peron il preferito de L’Isola dei Famosi. Il ballerino dunque sembrerebbe essere uno dei naufraghi più amati dal pubblico e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni.