Beatrice Luzzi legge una poesia scritta da Heidi Baci, che si commuove (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

Grande Fratello

Nella serata di ieri gli spettatori hanno potuto assistere a una sorpresa che Beatrice Luzzi ha fatto ad Heidi al Grande Fratello albanese. L’attrice ha letto una poesia scritta dalla Baci, che si è molto commossa.

La commozione di Heidi per Beatrice Luzzi

Ieri sera, come ormai sappiamo bene, Beatrice Luzzi ha fatto una sorpresa a Heidi Baci durante una puntata del Grande Fratello albanese. L’attrice è stata accolto con grande entusiasmo dal pubblico e poi è corsa ad abbracciare la sua ex coinquilini al GF italiano.

LEGGI ANCHE: Silvia Toffanin paragona Ignazio de Il Volo a Can Yaman, ma lui non sa chi è!

Nonostante la distanza il loro rapporto non è cambiato e l’affetto che provano l’una per l’altro continua a rimanere intatto. Lo dimostrano anche le parole che la Luzzi ha voluto dire alla sua amica non appena l’ha salutata:

“Quanto è dura. Non mollare piccola. Quando sei venuta da me, ti ricordi cosa mi hai detto? Di mantenere la lucidità. E mi è servito. Adesso lo dico io a te, perché sei forte. Tu hai tanto intuito amore mio”.

Prima di tutto le ha dato coraggio e le ha consigliato di non mollare mai. Poco prima di vedersi dal vivo, tuttavia, il pubblico ha assistito a un altro momento molto commovente, ovvero quello in cui Beatrice Luzzi ha letto una poesia scritta proprio da Heidi Baci. Dal video qui sotto possiamo vedere che l’ha interpretata accompagnata da alcune violiniste.

Beatrice che recita la poesia scritta da Heidi ❤️‍🩹pic.twitter.com/PihHfRqOwz — Bene___ (@Bebbe___) April 20, 2024

L’amozione è stata tanta e la Baci si è anche commossa a un certo punto. Alla fine ha applaudito con grande entusiasmo ed è potuta andare a salutarla e ringraziarla per questa stupenda sorpresa che le è stata fatta. Sul web i commenti sono per la maggior parte positivi, come per esempio: “Che bella poesia piena di significato. Brave Bea e Heidi, siete state bravissime“.

A seguito delle immagini andate in onda in molti hanno iniziato a sognare come sarebbe stata una finale del GF con le due gieffine una contro l’altra. Purtroppo non lo sapremo mai, ma questi momenti ripagano sicuramente di ciò che non c’è stato.