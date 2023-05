Isola, Nathaly Caldonazzo e le critiche a Cecchi Paone e Lo Cicero: “Me lo chiedono gli autori”

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Le dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei famosi fanno storcere il naso

Verso la fine della quarta puntata dell’Isola dei famosi Nathaly Caldonazzo ha fatto ritorno sulla Tana dei serpenti per un confronto con alcuni naufraghi. Si tratta in particolare di Alessandro Cecchi Paone e Andrea Lo Cicero. Con loro due le cose si erano chiuse malissimo e in questa settimana lei, in confessionale, ne ha parlato in più occasioni.

Raggiunti gli altri naufraghi, quindi, c’è stato un piccolo confronto che però è stato molto più tranquillo del previsto. Tutte accuse che sapevamo già. Quasi un “tarallucci e vino” viene da pensare. E così ci ha pensato Vladimir Luxuria a incalzare la naufraga per vedere se sarebbe uscito qualcosa dalla sua bocca.

L’opinionista le ha detto di averla vista in varie versioni, quella più aggressiva, quella fragile ecc. Ma pensava che il periodo da sola sull’Isola di Sant’Elena l’avessero un po’ portata a lasciare andare il rancore e buttarsi alle spalle i dissapori passati. Ma così non è stato, viste le dichiarazioni che lei ha rilasciato in confessionale appunto.

Così Nathaly Caldonazzo ha replicato: “Me lo chiedono gli autori”. Questa frase ha subito fatto scattare tutti in studio, facendo pensare che gli autori dell’Isola dei famosi dicessero a lei cosa fare e cosa non fare. Così Nathaly ha spiegato che per lei è tutto chiuso, ma quando in confessionale le viene chiesto di commentare Andrea o Alessandro, lei risponde per educazione, per questo ne parla. Così Vladimir le ha detto che allora poteva dire semplicemente che non ne voleva più parlare.

