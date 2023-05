NEWS

Nicolò Figini | 9 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly

Nel corso della puntata in onda questa sera, 8 maggio 2023, abbiamo assistito a una serie di avvenimenti. Tra questi possiamo citare il bollettino medico in cui si informava il pubblico di un infortunio di Fiore e un malessere di Simone. In seguito abbiamo assistito anche a uno scontro tra Helena Prestes e i naufraghi, per poi passare a una discussione accesa tra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi.

Successivamente sempre Alessandro è stato protagonista di un litigio con Nathaly Caldonazzo. In una clip è stata fatta vedere quest’ultima che dice dell’altro naufrago: “Non ho mai visto una persona con tanto odio dentro. Le sue scuse io non le accetterò mai. Per me lui ha chiuso per sempre“. Qui sotto il video.

La conduttrice le ha chiesto di argomentare e Nathaly ha risposto: “Leggo che è cattivo, quasi senza anima. Non ha giustificazione l’odio che da subito ha manifestando nei miei confronti“. Alessandro Cecchi Paone, allora, ha risposto: “Se qualcuno mette zizzania in una coppia felice è perché ha problemi di insoddisfazione in amore. Io non voglio farle le mie scuse“.

A intervenire oltre ad Alessandro Cecchi Paone anche Lo Cicero, con il quale ha avuto dei duri scontri in passato: “Lei non va in profondità e rimane sempre nell’apparenza. Io non ho il piacere di andare in profondità con lei“. La Caldonazzo ha replicato: “Gli auguro il meglio, non ce l’ho con lui. Queste sono cose stupide e mi prendo anche io le colpe“.

Alla fine la situazione con Lo Cicero si è appianata, ma con Alessandro ci sono ancora diverse tensioni. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.